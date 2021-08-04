Три жителя Ида-Вирумаа лишились 17 000 из-за своей доверчивости
На этой неделе в Ида-Вирумаа полиция начала расследование трех случаев мошенничества, общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает 17 000 евро.
На этой неделе в Ида-Вирумаа полиция начала расследование трех случаев мошенничества, общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает 17 000 евро.
Во вторник полиция начала уголовное производство в связи с тем, что проживающему в Йыхви мужчине позвонил представившийся работником банка человек, который под предлогом обеспечения безопасности учетной записи попросил ввести признак пользователя и пароли от Smart-ID. Затем на имя жителя Йыхви оформили кредит на 6500 евро. Он понял, что его обманули, прервал разговор, и пошел в банк менять пароли.
В понедельник проживающая в Кохтла-Ярве женщина сообщила полиции, что неизвестный использовал ее банковские данные: он изменил дневной лимит и перевел с ее счета на чужой 10 000 евро.
Во вторник полиция начала уголовное производство в связи с тем, что проживающему в Нарве мужчине позвонил предполагаемый банковский сотрудник и под предлогом обеспечения безопасности учетной записи попросил ввести признак пользователя и пароли от Smart-ID. Ущерб составил 530 евро.