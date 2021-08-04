Три жителя Ида-Вирумаа лишились 17 000 из-за своей доверчивости

Во вторник полиция начала уголовное производство в связи с тем, что проживающему в Йыхви мужчине позвонил представившийся работником банка человек, который под предлогом обеспечения безопасности учетной записи попросил ввести признак пользователя и пароли от Smart-ID. Затем на имя жителя Йыхви оформили кредит на 6500 евро. Он понял, что его обманули, прервал разговор, и пошел в банк менять пароли.