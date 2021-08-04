Картина дня: смертельное ДТП, разногласия в правительстве и Эстония на пороге чрезвычайной ситуации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 августа.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг. Читать далее...
«Ты должна удалить свое имя с могильной плиты, потому что ты там не похоронена!» - такой ответ получила пожилая дама Кая Муст, ставшая весной вдовой, от сестры умершего мужа. Одним из самых печальным моментов в жизни является потеря близкого и любимого человека, но особенно трагической ситуация становится тогда, когда скорбящие родственники и после похорон не могут договориться по связанным с усопшим вопросам. Читать далее...
Руководитель фракции Партии реформ Март Вырклаев признал в студии Postimees, что самые громкоголосые члены коалиционных партий вызывают ощущение, что в правительстве возникло серьезное разногласие, но в действительности никакого конфликта в Доме Стенбока нет: «Если мы можем говорить на серьезные темы и вычленять недостатки, а после предпринимать конкретные шаги, то так работа и должна делаться». Читать далее...
В волости Отепя автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим ему навстречу Citroen. В результате лобового столкновения погибли оба водителя. Читать далее...
Как и в предшествующие недели, и на этот раз больше всего заразившихся коронавирусом оказалось среди молодых людей трудоспособного возраста и социально активных, сообщил в среду Департамент здоровья Эстонии. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6365 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 244, то есть 3,8% от общего количества тестов. Из новых зараженных 182 человека (74,6%) не были вакцинированы. Читать далее...
Начиная с этой недели, на линии Таллинн-Стокгольм компания Tallink начнет проверять наличие справки о здоровье до того, как пассажира пустят на борт. Пока проверки будут вести только в направлении из Таллинна. Читать далее...
В четверг на заседании правительства будут обсуждаться вопрос начала нового учебного года, а министр образования и науки Лийна Керсна хочет представить правительству план по упрощению самоизоляции. Читать далее...
Начиная со среды, 4 августа в Ласнамяэ приступил к работе вакцинационный автобус, где можно сделать прививку от COVID-19 вакцинами Pfizer или Janssen. Он остановится более чем в десяти местах по всему району, предварительная регистрация не требуется. Читать далее...