Картина дня: смертельное ДТП, разногласия в правительстве и Эстония на пороге чрезвычайной ситуации

Прямая трансляция 〉 Департамент здоровья: мы снова движемся в сторону чрезвычайной ситуации

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг. Читать далее...

Закон издевается над скорбящими родственниками?

«Ты должна удалить свое имя с могильной плиты, потому что ты там не похоронена!» - такой ответ получила пожилая дама Кая Муст, ставшая весной вдовой, от сестры умершего мужа. Одним из самых печальным моментов в жизни является потеря близкого и любимого человека, но особенно трагической ситуация становится тогда, когда скорбящие родственники и после похорон не могут договориться по связанным с усопшим вопросам. Читать далее...

Вопли, раздающиеся из Дома Стенбока, не означают жесткого семейного скандала

Руководитель фракции Партии реформ Март Вырклаев признал в студии Postimees, что самые громкоголосые члены коалиционных партий вызывают ощущение, что в правительстве возникло серьезное разногласие, но в действительности никакого конфликта в Доме Стенбока нет: «Если мы можем говорить на серьезные темы и вычленять недостатки, а после предпринимать конкретные шаги, то так работа и должна делаться». Читать далее...

В Валгамаа при лобовом столкновении машин погибли два человека

В волости Отепя автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим ему навстречу Citroen. В результате лобового столкновения погибли оба водителя. Читать далее...

Среди полностью вакцинированных жителей Эстонии заболели всего 0,1 процента людей

Как и в предшествующие недели, и на этот раз больше всего заразившихся коронавирусом оказалось среди молодых людей трудоспособного возраста и социально активных, сообщил в среду Департамент здоровья Эстонии. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 244 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6365 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 244, то есть 3,8% от общего количества тестов. Из новых зараженных 182 человека (74,6%) не были вакцинированы. Читать далее...

В Стокгольм без справки не пустят. Tallink будет требовать вакцинацию или отрицательный тест

Начиная с этой недели, на линии Таллинн-Стокгольм компания Tallink начнет проверять наличие справки о здоровье до того, как пассажира пустят на борт. Пока проверки будут вести только в направлении из Таллинна. Читать далее...

Министр представит правительству план об упрощении правила самоизоляции в школах

В четверг на заседании правительства будут обсуждаться вопрос начала нового учебного года, а министр образования и науки Лийна Керсна хочет представить правительству план по упрощению самоизоляции. Читать далее...

Галерея 〉 В Ласнамяэ приступил к работе вакцинационный автобус