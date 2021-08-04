Lidl инвестировал в Эстонию 63,5 миллиона евро

По состоянию на 2019 год, инвестиции компании в долгосрочные активы составили 29,4 млн евро. Таким образом, в прошлом году компания инвестировала в Эстонию более 34 миллионов евро. В то же время акционер компании CE-Beteiligungs-GmbH увеличил уставный капитал компании на 57 миллионов евро для финансирования инвестиций в 2020 году, согласно годовому отчету Lidl Eesti за прошлый год.

Поскольку компания еще не начала свою основную деятельность в Эстонии, в прошлом году она также понесла убытки в размере почти 18,5 миллионов евро. Годом ранее убыток составил 8,7 миллиона евро. Lidl намерена покрыть убыток за счет прибыли следующих лет.

В настоящее время основным видом деятельности компании является приобретение недвижимости и строительство магазинов. В прошлом году Lidl приобрела четыре объекта недвижимости в Эстонии, компания получила три разрешения на строительство и завершилось строительство первого магазина.

В прошлом году в этом предприятии работало в среднем 133 штатных сотрудника, расходы на заработную плату которых составили почти 4,6 миллиона евро. Годом ранее затраты на заработную плату 52 сотрудников составляли 1,5 миллиона евро.

В июле этого года Lidl объявила, что завершает строительство восьми магазинов в четырех городах Эстонии - Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве - и набирает как офисный, так и торговый персонал. Lidl является членом Союза торговцев Эстонии с июля.