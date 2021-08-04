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ВОЗ советует повременить с третьей дозой вакцины от коронавируса

ВОЗ. ФОТО: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения призывает страны подождать с введением третьей дозы вакцины до конца сентября.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела мораторий на третьи инъекции вакцины от Covid-19 как минимум до конца сентября, чтобы устранить неравенство между более богатыми и более бедными странами.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил на пресс-конференции, что этот шаг будет способствовать достижению общей цели - вакцинировать не менее 10 процентов населения в каждой стране.

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