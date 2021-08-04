Премьеру экранизации "Болота" Оскара Лутса отложили

По словам Таттера, за две недели крайне сложно изменить связанные с кинопроизводством планы. Фильму требуются уверенность и время для подготовки как минимум за 2,5 месяца до премьеры. «Мы очень надеемся, что проверка вакцинационных сертификатов, которая будет действовать с 9 августа, даст результат». Создатели фильма надеются, что активность вакцинации повысится и вступит в силу новая нормальность.

«В начале июня мы представили в кинотеатрах игровой фильм «Эстонские похороны». Тогда действовало правило 50-процентной заполняемости, требование носить маску, а последний сеанс должен был заканчиваться не позднее 22 часов. Все это стало для нас тем еще испытанием в попытках завлечь зрителей в кино. Кинотеатры были очень храбрыми и смогли вернуть публику в кинотеатры. Но для создателей производство фильма — это многолетний процесс, а кинопремьера отечественного фильма должна быть событием с большой буквы. Именно этим продиктовано тяжелое решение в этот раз не рисковать. Сделанный с заботой и любовью отечественный фильм должен найти для себя хорошее окно. «Болото» Оскара Лутса готово и как только появится уверенность, мы представим фильм зрителям», - сказал Таттер.