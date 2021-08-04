ЕК одобрила закупку вакцины Novavax против COVID-19

«Поскольку новые варианты коронавируса распространяются в Европе и по всему миру, этот новый контракт с компанией, которая уже успешно тестирует свою вакцину против этих вариантов, является дополнительной гарантией для защиты нашего населения. Это еще больше усиливает наш обширный портфель вакцин на благо европейцев и наших партнеров по всему миру», - приводятся в коммюнике ЕК слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Предполагается, что «потенциальная вакцина» Novavax может быть поставлена в ЕС в четвертом квартале 2021 года и в 2022 году.

«В соответствии с этим контрактом государства-члены Евросоюза смогут закупить до 100 млн доз вакцины Novavax с возможностью получения 100 млн дополнительных доз в течение 2021, 2022 и 2023 годов после изучения и утверждения ее Европейским агентством лекарственных средств (EMA) как безопасной и эффективной», - сообщают в Брюсселе.

В документе также отмечается, что государства-члены ЕС смогут передавать эту вакцину в дар странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправлять в другие европейские страны.

В начале 2021 года европейские СМИ сообщили, что еще одна вакцина от COVID-19 - американская Novavax - прошла вторую и третью фазу клинических испытаний и доказала свою эффективность, в том числе против новых вариантов вируса.