Рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами в Европе

Ведь "когда и сколько газа на каких (предварительных) условиях потечет, предсказать трудно", предупреждают эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP) - ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. В статье, опубликованной на немецком и английском языках в конце июля после достигнутой Берлином и Вашингтоном договоренности по "Северному потоку - 2", они предупреждают: теоретически разрешение на эксплуатацию газопровода может поступить лишь в феврале 2022 года.

И дело тут не во все еще возможном политическом противодействии проекту со стороны конгресса США или ряда стран Евросоюза, а в чисто юридических процедурах. Ведь принадлежащая "Газпрому" швейцарская компания Nord Stream 2 AG добивается признания ее независимым оператором газопровода. Это нужно для того, чтобы вывести "Северный поток - 2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС, поскольку в противном случае российский концерн сможет использовать мощности газопровода лишь наполовину (только одну из двух ниток). На принятие соответствующего решения и его согласование с Еврокомиссией закон отводит немецкому регулятору, Федеральному агентству по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), многомесячные сроки.

Перспективы нового газопровода: благоприятный и неблагоприятный сценарий

К тому же все еще неясно, кто проведет сертификацию нового газопровода, поскольку в январе норвежская фирма Det Norske Veritas (DNV) из-за санкций США вышла из проекта, напоминают эксперты SWP. Однако они допускают, что "напряженная ситуация на рынке будет способствовать быстрой технической сертификации и скорейшей (предварительной) сдаче в эксплуатацию "Северного потока - 2". Иными словами, они не исключают, что рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами увенчается успехом, и ЕС под давлением обстоятельств (и Москвы) в экстренном порядке даст зеленый свет сразу двум новым ниткам на Балтике.

Это был бы самый благоприятный для России сценарий. Но возможны и другие. Самый неблагоприятный для "Газпрома" состоял бы в том, что сформированное после выборов 26 сентября новое правительство Германии примет политическое решение заблокировать проект или объявит мораторий на его ввод в строй, а в Азии упадет спрос на сжиженный газ, и высокие цены в Европе вызовут мощный приток СПГ, в результате чего российский газ потеряет прежнюю долю рынка.

Но возможны и промежуточные сценарии. Например, "Газпром" получает от ФРГ и ЕС разрешение использовать только половину новой трубы. Дальше опять-таки возможны варианты: российский концерн либо в дополнение к одной нитке "Северного потока - 2" срочно бронирует транзитные мощности в Украине и/или Польше, чтобы удовлетворить высокий зимний спрос и поскорее обеспечить надлежащее заполнение европейских ПХГ, либо этого не делает, обрекая рынок Европы на высокие цены, но и повышая тем самым его привлекательность для поставщиков СПГ со всего мира.

Энергетическая безопасность Европы вызывает сомнения

Короче, европейскому рынку газа предстоят по меньшей мере несколько месяцев крайней неопределенности. Эксперты SWP прогнозируют, что "безопасность поставок может стать этой осенью и зимой важной темой". Но это означает, что в Евросоюзе автоматически с новой силой разгорится и дискуссия об энергетическом сотрудничестве с Россией, о степени зависимости от российского газа и, вполне вероятно, о том, не было ли стратегической ошибкой предоставление "Газпрому" в 2014 году контроля над особо крупными газохранилищами в Германии.