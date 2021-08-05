В Эстонии прибавилось 258 зараженных, трое скончались

Среди новых заразившихся 181 человек (70,2) не прошел вакцинацию. У 24 заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а у 53 (20,5%) — завершен.

По словам главы отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, как правило, у вакцинированных симптомы легкие и в стационарном лечении они не нуждаются. «В настоящий момент госпитализированы пять человек из-за симптоматического COVID-19. Большинство из них — пожилые люди», - сказала Сепп.

В течение дня были введены 6099 доз вакцины, всего было вакцинировано 653 956 человек и 572 299 человек завершили курс вакцинации. Охват совершеннолетних хотя бы одной дозой вакцины составляет 58,5%.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 102 человек. Из них 64 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавился 41, в Пярнумаа — 24, в Пыльвамаа — 12, в Вильяндимаа — 11, в Ляэне-Вирумаа — восемь, в Ида-Виру-, Ляэне- и Рапламаа — по семь, в Йыгева-, на Сааре- и в Вырумаа — по шесть, в Валгамаа — четыре и в Ярвамаа — три зараженных. На Хийумаа зараженных не выявлено. В случае 14 положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 173,4 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 5%.

По состоянию на утро 5 августа в больницах находятся 46 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется двум пациентам, из которых один человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных пациентов шесть человек, то есть 13,1% полностью прошли курс вакцинации (из них пять человек были госпитализированы с симптомами COVID-19).

Стационарное лечение требовалось в целом 6,8% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 67 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 31 человек (67,4%).

Скончались три человека с коронавирусом — 81-летняя женщина, 74-летняя женщина и 70-летний мужчина. Двое из них не были вакцинированы, один получил одну дозу. Всего в Эстонии умерло 1276 человек с коронавирусом.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).