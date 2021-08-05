Объединения учителей обратились к ученикам и родителям

Уважаемые ученики и родители!

До начала учебного года осталось меньше месяца. Опыт последних лет показывает, что для большинства учеников самый лучший и эффективный способ учиться - в школе с учителем. Учителя доверяют врачам - около 70% учителей Эстонии прошли курс вакцинации от COVID-19.

Хорошая школа — это больше чем просто дом, полный классов. Это сообщество, которое разделяет общие ценности и любит проводить время вместе, решая вместе задачи по математике и физике, проводя лабораторные эксперименты по химии и биологии или обмениваясь идеями по истории и литературе. Совместные классные вечера, рождественские праздники, спортивные соревнования, балы, мероприятия, посвященные юбилею Эстонской Республики и все остальное, связанное со школьной жизнью, развиваются и имеют незаменимую ценность.

Учителя, ученики и родители могут вместе помочь сделать предстоящий учебный год успешным. Лучшее решение - сделать прививку от коронавируса. В Эстонии могут вакцинироваться все, начиная с 12 лет. Если первая вакцина будет сделана сейчас, у вас еще будет достаточно времени, чтобы закончить курс вакцинации в начале учебного года.

В борьбе с коронавирусом имеет значение каждая инъекция вакцины и осознанный вклад каждого. Защищаем этим себя и заботимся о своих одноклассниках. Поддержим вместе школы Эстонии и жизнь открытыми.

Союз классных руководителей Эстонии (163 учителя)

Общество учителей родного языка Эстонии (262 учителя)

Общество математики Эстонии (332 учителя, из которых 250 являются членами Школьного математического общества)

Отдел учителей физики Эстонского общества физики (отдел координирует деятельность почти 200 учителей физики)

Объединение учителей биологии Эстонии (194 учителя)

Союз учителей химии Эстонии (75 учителей)

Объединение учителей географии Эстонии (125 учителей)

Союз учителей естествознания Эстонии (57 учителей)

Союз учителей русского языка и литературы (67 учителей)

Общество учителей русского языка (89 учителей)

Общество учителей немецкого языка Эстонии (133 учителя)

Общество учителей финского языка Эстонии (78 учителей)

Союз преподавателей эстонского языка, как второго (67 учителей)

Общество учителей экономики и предпринимательства Эстонии (51 учитель)

Союз учителей музыки Эстонии (125 учителей)

Общество учителей труда Эстонии AITA (140 учителей)

Союз технологического образования Эстонии (123 учителя)

Общество учителей трудового обучения Эстонии (116 учителей)

Союз физического воспитания Эстонии (303 учителя)

Объединение художественного образования (75 учителей)

Eesti Keelepööre (140 учителей)

Общество учителей информатики Эстонии (29 учителей)

Союз работников детских садов Эстонии (440 учителей)

Объединение человековедения (70 учителей)

Общество учителей истории и обществоведения (374 учителя)

Союз преподавателей иностранных языков Эстонии (координирующая организация, насчитывающая 608 учителей)

Правление палаты сотрудничества объединений учителей (Палата сотрудничества объединении учителей включает 22 ассоциации учителей, упомянутых выше)