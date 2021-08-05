В Финляндии планируют начать вакцинацию 12-15-летних

В соответствии с планом, школьников начнут прививать на следующей неделе. По словам Марин, правительство примет решение об этом сегодня в ходе первого после летних отпусков заседания.

Глава правительства в интервью программе Yle "A-Studio" заявила, что Финляндии удалось закупить дополнительную партию вакцин, около 200 тысяч доз, в частности, в Болгарии и Румынии, где они остались не востребованными.

Также Марин отметила, что на работу ресторанов могут быть введены новые ограничения, однако нового локдауна не ожидается.

"Под ограничения могут попасть время продажи спиртных напитков, время работы заведений, правила, касающиеся соблюдения безопасной дистанции, и допустимое число клиентов", - заявила Марин.

Что касается предложения о введении коронапаспорта, то премьер-министр относится к нему, в принципе, положительно. В то же время она отмечает, что с документом связаны как юридические, так и практические вызовы. По словам Марин, им можно было бы пользоваться, например, при посещений массовых мероприятий и частных заведений, но его применение в отношении публичных услуг невозможно, так как они должны быть доступны всем.