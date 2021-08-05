В Белоруссии обеспокоены характером и интенсивностью учений НАТО у границ страны

Ведомство в среду провело брифинг для представителей СМИ и военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве, на котором проинформировало о предстоящем совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2021".

"Интенсивность мероприятий подготовки Вооруженных сил стран НАТО и государств-партнеров, проводимых на территории стран-соседей, а также количество привлекаемых войск и различных систем вооружений осталось на достаточно высоком уровне", - заявил на брифинге руководитель учения от белорусской стороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.

"Мы объективно понимаем, что проведение учений является одним из основных элементов подготовки войск, однако их характер и прогрессирующая интенсивность не может не вызывать у нас обеспокоенность, особенно после ряда провокационных действий со стороны наших западных соседей", - отметил он.

По словам Гулевича, только иностранные воинские контингенты, размещенные в Польше и странах Балтии, насчитывают более 8,5 тыс. военнослужащих, около 120 танков, свыше 230 боевых бронированных машин, около 70 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также более 30 боевых самолетов и вертолетов.

"Кроме того, ускоренными темпами идет реализация принятой в 2018 году на саммите НАТО инициатива США "4 по 30", согласно которой в распоряжение коалиционного командования объединенных ВС блока должны передаваться находящиеся в 30-суточной готовности к применению 30 общевойсковых батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей основных классов. Это позволяет НАТО в совокупности с силами первоочередного задействования и четырьмя боевыми бригадами и группами США в короткие сроки сосредоточить у наших границ наземную группировку численностью до 100 тысяч человек", - сказал он.