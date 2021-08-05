Паром Tõll в четверг выйдет из ремонта на испытания
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, технический ремонт парома Tõll завершается в четверг во второй половине дня, после чего паром пройдет испытания.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, технический ремонт парома Tõll завершается в четверг во второй половине дня, после чего паром пройдет испытания.
Хотя ремонт предполагали завершить в среду, работы затянулись еще на день из-за проблем с гидравлической системой, сообщил министр на пресс-конференции правительства.
Аас пояснил, что в ходе дальнейших испытаний будут выяснять причину аварии. Как надеется министр, паром вернется на маршрут 10 августа. Аас подчеркнул, что все зависит от того, как будет выявлен сбой.
В то же время на совещании кабинета министров в четверг будет обсуждаться вопрос закупки нового парома с малой осадкой, который смог бы обслуживать Сааремаа и Хийумаа.
21 июля паром Tõll на пути из порта Виртсу врезался в порту Куйвасту в причал. Выяснение причин аварии началось с внутреннего расследования, в ходе которого выяснилось, что авария произошла по технической неисправности.