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Паром Tõll в четверг выйдет из ремонта на испытания

Паром Tõll. ФОТО: Tairo Lutter/Postimmes

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, технический ремонт парома Tõll завершается в четверг во второй половине дня, после чего паром пройдет испытания.

Хотя ремонт предполагали завершить в среду, работы затянулись еще на день из-за проблем с гидравлической системой, сообщил министр на пресс-конференции правительства.

Аас пояснил, что в ходе дальнейших испытаний будут выяснять причину аварии. Как надеется министр, паром вернется на маршрут 10 августа. Аас подчеркнул, что все зависит от того, как будет выявлен сбой.

В то же время на совещании кабинета министров в четверг будет обсуждаться вопрос закупки нового парома с малой осадкой, который смог бы обслуживать Сааремаа и Хийумаа.

21 июля паром Tõll на пути из порта Виртсу врезался в порту Куйвасту в причал. Выяснение причин аварии началось с внутреннего расследования, в ходе которого выяснилось, что авария произошла по технической неисправности.

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