Паром Tõll в четверг выйдет из ремонта на испытания

Хотя ремонт предполагали завершить в среду, работы затянулись еще на день из-за проблем с гидравлической системой, сообщил министр на пресс-конференции правительства.

Аас пояснил, что в ходе дальнейших испытаний будут выяснять причину аварии. Как надеется министр, паром вернется на маршрут 10 августа. Аас подчеркнул, что все зависит от того, как будет выявлен сбой.

В то же время на совещании кабинета министров в четверг будет обсуждаться вопрос закупки нового парома с малой осадкой, который смог бы обслуживать Сааремаа и Хийумаа.