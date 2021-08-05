Кийк: обязанность носить маски может расшириться
В четверг после обеда правительство продолжит обсуждать вопрос дополнительных ограничений, призванных ограничить распространение коронавируса, пишет Postimees.
В четверг после обеда правительство продолжит обсуждать вопрос дополнительных ограничений, призванных ограничить распространение коронавируса, пишет Postimees.
На пресс-конференции министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал, что проверка ковидных справок должна стать нормальностью вне зависимости от количества участников мероприятий. Кроме того, по его словам, также можно было бы расширить обязанность ношения масок.
«Я считаю, что вопрос ношения масок нужно рассматривать шире, - отметил Кийк. – Тех мест, где человек не знает, с кем он соприкасается, кто здоров, а кто болен, к сожалению, больше (чем только общественный транспорт), и там ношение масок должно быть если не обязательным, то настоятельно рекомендованным. Я считаю, что мы должны это обсудить на заседании кабинета министров».
Министр добавил, что исполнение вступившего с понедельника требования об обязательном ношении масок в общественном транспорте нужно активно проверять.