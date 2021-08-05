Картина дня: наказание за подделку справки, изъятие детей из семьи и обращение учителей
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 августа.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...
Неделю назад, в ночь на среду жители одного многоквартирного дома в Тюри стали свидетелями следующей картины: прямо около дома у матери отбирали истерически кричащих детей. Мать их с тех пор не видела. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3462 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 258, то есть 7,5% от общего количества тестов. Читать далее...
Общество узнало о коронавирусе не вчера. И даже не год назад. Ежедневно эта тема проскальзывает в каждом разговоре: инфекцию обсуждают на работе, при встрече с друзьями, за семейным ужином и в интернет-переписке. И до сих пор люди спорят: существует эта болезнь на самом деле или нет. Читать далее...
В свете ужесточения ограничений на посещение концертов и мероприятий с понедельника 9 августа Департамент защиты прав потребителей и технического надзора сообщил, что посетители концертов и представлений, не предоставившие доказательства своей инфекционной безопасности, как правило, не получат обратно деньги за билеты. Читать далее...
Члены фракции «Отечества» встретились с кандидатом на пост президента Тармо Соомере. По словам генсекретаря «Отечества» Прийта Сибуля, один из важнейших вопросов встречи заключается в том, пользуется ли Соомере поддержкой коалиционных партий (Центристской партии и Партии реформ). Читать далее...
Портал Rus.Postimees публикует публичное обращение объединений учителей к ученикам и родителям. Читать далее...
Депутат Рийгикогу от партии ЕКРЕ Март Хельме недоволен объемом информации, которую правоохранительные органы обнародовали по трагическом инциденту, случившемуся 1 августа в Ляэнемаа, когда полицейский застрелил агрессивного мужчину. Читать далее...
Судебный процесс по делу о смерти четырехлетнего мальчика, погибшего под гаражной дверью, подходит к концу. Хотя стандарты безопасности устройств были обновлены, большой разницы между новой версией и старой нет. Читать далее...
В июле наркополицейские Пыхьяской префектуры задержали мужчину, у которого было найдено смертоносное наркотическое средство карфентанил в количестве, которого хватило бы для вызова наркотического опьянения у 40 000 человек. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда 37-летний мужчина на время предварительного следствия взят под стражу. Читать далее...
Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK) и Министерство социальных дел рассматривают возможность использования ИД-карты в качестве свидетельства о вакцинации. Читать далее...
"Поскольку очереди очень длинные, возник вопрос, нельзя ли передать прием экзаменов на некоторые категории частным компаниям", - сказал в интервью "Актуальной камере" директор отдела дорожной службы Транспортного департамента Йоэль Йессе. Читать далее...
В четверг после обеда правительство продолжит обсуждать вопрос дополнительных ограничений, призванных ограничить распространение коронавируса. Читать далее...