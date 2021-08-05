Картина дня: наказание за подделку справки, изъятие детей из семьи и обращение учителей

Пресс-конференция 〉 Министр: за подделку справки о вакцинации последует штраф или лишение свободы

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...

«Хочу к маме!» - двоих детей посреди ночи увезли от матери

Неделю назад, в ночь на среду жители одного многоквартирного дома в Тюри стали свидетелями следующей картины: прямо около дома у матери отбирали истерически кричащих детей. Мать их с тех пор не видела. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 258 зараженных, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3462 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 258, то есть 7,5% от общего количества тестов. Читать далее...

"Коронавирус придумал Путин, чтобы некому было пенсию выплачивать"

Общество узнало о коронавирусе не вчера. И даже не год назад. Ежедневно эта тема проскальзывает в каждом разговоре: инфекцию обсуждают на работе, при встрече с друзьями, за семейным ужином и в интернет-переписке. И до сих пор люди спорят: существует эта болезнь на самом деле или нет. Читать далее...

Департамент: не сумевшим попасть на мероприятие из-за отсутствия справки деньги не вернут

В свете ужесточения ограничений на посещение концертов и мероприятий с понедельника 9 августа Департамент защиты прав потребителей и технического надзора сообщил, что посетители концертов и представлений, не предоставившие доказательства своей инфекционной безопасности, как правило, не получат обратно деньги за билеты. Читать далее...

Галерея 〉 Прийт Сибуль: неизвестно, есть ли у Соомере поддержка коалиции

Члены фракции «Отечества» встретились с кандидатом на пост президента Тармо Соомере. По словам генсекретаря «Отечества» Прийта Сибуля, один из важнейших вопросов встречи заключается в том, пользуется ли Соомере поддержкой коалиционных партий (Центристской партии и Партии реформ). Читать далее...

Объединения учителей обратились к ученикам и родителям

Портал Rus.Postimees публикует публичное обращение объединений учителей к ученикам и родителям. Читать далее...

Хельме – Яани: почему при задержании мужчины в Ляэнемаа не использовались электрошокеры?

Депутат Рийгикогу от партии ЕКРЕ Март Хельме недоволен объемом информации, которую правоохранительные органы обнародовали по трагическом инциденту, случившемуся 1 августа в Ляэнемаа, когда полицейский застрелил агрессивного мужчину. Читать далее...

Гибель четырехлетнего ребенка под гаражной дверью: закон обещали дополнить, но ничего не изменилось

Судебный процесс по делу о смерти четырехлетнего мальчика, погибшего под гаражной дверью, подходит к концу. Хотя стандарты безопасности устройств были обновлены, большой разницы между новой версией и старой нет. Читать далее...

Полицейские предотвратили попадание смертоносного наркотика на улицы Таллинна

В июле наркополицейские Пыхьяской префектуры задержали мужчину, у которого было найдено смертоносное наркотическое средство карфентанил в количестве, которого хватило бы для вызова наркотического опьянения у 40 000 человек. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда 37-летний мужчина на время предварительного следствия взят под стражу. Читать далее...

В качестве свидетельства о вакцинации, вероятно, можно будет использовать и ИД-карту

Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK) и Министерство социальных дел рассматривают возможность использования ИД-карты в качестве свидетельства о вакцинации. Читать далее...

Департамент транспорта планирует сократить очереди на экзамен по вождению

"Поскольку очереди очень длинные, возник вопрос, нельзя ли передать прием экзаменов на некоторые категории частным компаниям", - сказал в интервью "Актуальной камере" директор отдела дорожной службы Транспортного департамента Йоэль Йессе. Читать далее...

Кийк: обязанность носить маски может расшириться