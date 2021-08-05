Пропавшая на Хийумаа 64-летняя женщина найдена живой и невредимой
Полиция сообщила, что объявленная в розыск на Хийумаа 64-летняя Сирье найдена живой и невредимой.
Полиция сообщила, что объявленная в розыск на Хийумаа 64-летняя Сирье найдена живой и невредимой.
«Вчера полиция вместе с добровольцами и членами семьи искала Сирье в окрестностях ее дома. Также был прочесан расположенный неподалеку лес. К поискам привлекли вертолет Департамента полиции и погранохраны и поисковую собаку. Сегодня утром поиски продолжились. К счастью, около полудня близкие нашли Сирье живой и невредимой вблизи ее дома. Благодарим всех, кто помогал в поисках», - сказала старшая патрульной смены Кярдлаского полицейского участка Юта Лепвальтс.
Напомним, что вчера полиция просила содействия в установлении местонахождения 64-летней Сирье, которая ушла из дома в поселке Вяйна на Хийумаа в неизвестном направлении.