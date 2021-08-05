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  • Пропавшая на Хийумаа 64-летняя женщина найдена живой и невредимой

Пропавшая на Хийумаа 64-летняя женщина найдена живой и невредимой

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Полиция сообщила, что объявленная в розыск на Хийумаа 64-летняя Сирье найдена живой и невредимой.

«Вчера полиция вместе с добровольцами и членами семьи искала Сирье в окрестностях ее дома. Также был прочесан расположенный неподалеку лес. К поискам привлекли вертолет Департамента полиции и погранохраны и поисковую собаку. Сегодня утром поиски продолжились. К счастью, около полудня близкие нашли Сирье живой и невредимой вблизи ее дома. Благодарим всех, кто помогал в поисках», - сказала старшая патрульной смены Кярдлаского полицейского участка Юта Лепвальтс.

Напомним, что вчера полиция просила содействия в установлении местонахождения 64-летней Сирье, которая ушла из дома в поселке Вяйна на Хийумаа в неизвестном направлении.

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