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Внимание, розыск! Пропала 64-летняя женщина

64-летняя Сирье. ФОТО: Politsei

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 64-летней Сирье, которая сегодня утром ушла из дома в поселке Вяйна на Хийумаа в неизвестном направлении.

Последний раз члены семьи контактировали с Сирье около 10:00, после чего она покинула свой дом.

Полицейские пообщались с близкими Сирье и собрали информацию о том, куда она могла отправиться. Сейчас стражи порядка прочесывают окрестности дома островитянки.

Приметы Сирье: рост 160 см, темные волосы до плеч, при ходьбе хромает на одну ногу. К сожалению, неизвестно, что было на Сирье, когда она уходила из дома.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фото женщину, или располагает информацией о ее местонахождении, позвонить по номеру 112 или 5855 4633.

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