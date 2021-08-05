Внимание, розыск! Пропала 64-летняя женщина

Последний раз члены семьи контактировали с Сирье около 10:00, после чего она покинула свой дом.

Полицейские пообщались с близкими Сирье и собрали информацию о том, куда она могла отправиться. Сейчас стражи порядка прочесывают окрестности дома островитянки.

Приметы Сирье: рост 160 см, темные волосы до плеч, при ходьбе хромает на одну ногу. К сожалению, неизвестно, что было на Сирье, когда она уходила из дома.