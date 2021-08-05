Внимание, розыск! Пропала 64-летняя женщина
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 64-летней Сирье, которая сегодня утром ушла из дома в поселке Вяйна на Хийумаа в неизвестном направлении.
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 64-летней Сирье, которая сегодня утром ушла из дома в поселке Вяйна на Хийумаа в неизвестном направлении.
Последний раз члены семьи контактировали с Сирье около 10:00, после чего она покинула свой дом.
Полицейские пообщались с близкими Сирье и собрали информацию о том, куда она могла отправиться. Сейчас стражи порядка прочесывают окрестности дома островитянки.
Приметы Сирье: рост 160 см, темные волосы до плеч, при ходьбе хромает на одну ногу. К сожалению, неизвестно, что было на Сирье, когда она уходила из дома.
Полиция просит всех, кто видел изображенную на фото женщину, или располагает информацией о ее местонахождении, позвонить по номеру 112 или 5855 4633.