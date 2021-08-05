Чт, 5.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Для остановки агрессивного мужчины с топором полицейским пришлось применить электрошокер
2

Для остановки агрессивного мужчины с топором полицейским пришлось применить электрошокер

Тазер. Фото иллюстративное. ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Идаская префектура сообщила, что для остановки агрессивного мужчины полицейским пришлось применить тазер. 

В среду, 4 августа полиция получила вызов в город Пюсси, где 64-летний мужчина угрожал топором своему брату и его спутнице. Мужчина умудрился даже атаковать полицейского. Патруль был вынужден использовать тазер (электрошокер) для остановки мужчины. Скорая помощь осмотрела мужчину, после чего он был задержан в качестве подозреваемого.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back