Тимановская пока не решила, будет ли просить убежище в Польше

По словам Тимановской, одна из ее главных целей - продолжить спортивную карьеру.

«Но на данный момент я не представляю, как это вообще возможно, потому что завтра Международный олимпийский комитет будет выслушивать мои показания, и все зависит от решения, которое они примут в отношении меня. При смене спортивного гражданства спортсмен должен отсидеть спортивный карантин - это где-то три-четыре года. Поэтому мы, наверно, подождем их решения, а дальше будем действовать шаг за шагом», - сказала Тимановская.

По ее словам, в пятницу она со своим юристом начнет обсуждать дальнейшие шаги.

Чуть позже, во время пресс-конференции, Тимановская сказала, что не думала пока про политическое убежище, и ее мысли сосредоточены на продолжении спортивной карьеры.

«Последствий не избежать»

Белорусские чиновники сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады и попытались заставить вернуться на родину после того, как спортсменка раскритиковала Белорусский олимпийский комитет в соцсетях.

На Олимпийских играх она должна была пробежать две знакомые ей дистанции, но неожиданно узнала, что заявлена также на эстафету.

«Я попыталась связаться с представителем нашей команды, написала ему, он мне не ответил. Я подождала час, написала ему еще раз, он прочитал, но опять мне не ответил. И в этот момент у меня взяли верх эмоции, потому что я почувствовала полное неуважение к себе», - говорит Тимановская.

По ее словам, она не поняла, почему никто не обсудил с ней ситуацию заранее и не узнал ее мнение. Не в курсе событий оказался и ее личный тренер.

Тимановская на треке ФОТО: Getty Images

«Он [тренер] подумал, что это шутка или какая-то ошибка, он в это не поверил изначально. Я все думала: что бы случилось, если бы я не высказалась так эмоционально. Но, зная свой характер, я всегда открыто все высказываю. Так что я бы все равно высказалась об этой ситуации. В более мягкой форме, конечно. Но, думаю, последствий все равно не удалось бы избежать».

На вопрос, почему для нее могла быть проблемой дистанция, на которую ее заявили, Тимановская поясняет: «Это две совершенно разные дистанции - 200 и 400 метров. И это совершенно другая механика, другая тактика бега. Чтобы пробежать 400 метров, нужно готовиться не один и не два дня. Также многое зависит от телосложения и от строения мышц. Еще до Олимпиады я говорила со своим тренером, и он сказал, что для меня это [400 метров] невозможно, потому что строение моих мышц не позволит, и я просто могу получить травму, после чего восстанавливаться несколько месяцев».