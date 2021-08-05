В июле дорожные камеры зафиксировали более 22 000 нарушений
Установленные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью и фиксации проезда на красный свет зафиксировали в июле 22 298 нарушений.
Установленные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью и фиксации проезда на красный свет зафиксировали в июле 22 298 нарушений.
В июле служба производства по дорожно-транспортным происшествиям выписала в июле 22 298 извещений о штрафе за зафиксированные дорожными камерами нарушения, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Стационарные камеры на шоссе зафиксировали 8552 нарушения, мобильные камеры слежения за скоростью зафиксировали 13 700, а установленные в таллиннском районе Кристийне городские камеры 46 нарушений. 44 из зафиксированных городскими камерами нарушений были проездом на неположенный сигнал светофора.
Нарушения преимущественно фиксируют на участках, где максимальная разрешенная скорость составляет 50 или 70 км/ч.