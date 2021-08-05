В июле дорожные камеры зафиксировали более 22 000 нарушений

В июле служба производства по дорожно-транспортным происшествиям выписала в июле 22 298 извещений о штрафе за зафиксированные дорожными камерами нарушения, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Стационарные камеры на шоссе зафиксировали 8552 нарушения, мобильные камеры слежения за скоростью зафиксировали 13 700, а установленные в таллиннском районе Кристийне городские камеры 46 нарушений. 44 из зафиксированных городскими камерами нарушений были проездом на неположенный сигнал светофора.