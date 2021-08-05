Кандидат в президенты от EKRE: мы не торопимся и будем ждать, когда Россия вернет Ивангород и Печоры
В Нарву в рамках предвыборного турне приехал депутат Рийгикогу, бывший спикер Хенн Пыллуаас, которого партия EKRE назвала своим кандидатом в президенты. Здесь он общался в горожанами на речном променаде, непосредственно рядом с границей. Поскольку недавно кандидат в президенты от консерваторов снова заявил о необходимости вернуть Ивангород и Печорский район, Rus.Postimees спросил, собирается ли Хенн Пыллуаас быть президентом для жителей и этих территорий.