Кандидат в президенты от EKRE: мы не торопимся и будем ждать, когда Россия вернет Ивангород и Печоры

Для подписчиков

- Давайте представим максимально удачный для вас сценарий: вы стали президентом Эстонии, а Россия отдала Ивангород и Печерский район. Для тех 28 000 человек, которые там живут (и говорят только по-русски), вы тоже будете президентом? С практической точки зрения - что вы будете делать с таким приобретением?

- Тартуский мирный договор, заключенный в 1920-м году, с точки зрения международного права, действует и сейчас. И все страны мира признают Эстонию в границах, установленных в Тартуском мирном договоре. Задача каждого государства отстаивать свою территориальную целостность - и России, и Эстонии, и любого другого государства. И в этом смысле Эстония должна, конечно, стоять за свои интересы.