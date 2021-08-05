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Кандидат в президенты от EKRE: мы не торопимся и будем ждать, когда Россия вернет Ивангород и Печоры

Кандидат в президенты от EKRE Хенн Пыллуаас в ходе предвыборного турне побывал в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

В Нарву в рамках предвыборного турне приехал депутат Рийгикогу, бывший спикер Хенн Пыллуаас, которого партия EKRE назвала своим кандидатом в президенты. Здесь он общался в горожанами на речном променаде, непосредственно рядом с границей. Поскольку недавно кандидат в президенты от консерваторов снова заявил о необходимости вернуть Ивангород и Печорский район, Rus.Postimees спросил, собирается ли Хенн Пыллуаас быть президентом для жителей и этих территорий.

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- Давайте представим максимально удачный для вас сценарий: вы стали президентом Эстонии, а Россия отдала Ивангород и Печерский район. Для тех 28 000 человек, которые там живут (и говорят только по-русски), вы тоже будете президентом? С практической точки зрения - что вы будете делать с таким приобретением?

- Тартуский мирный договор, заключенный в 1920-м году, с точки зрения международного права, действует и сейчас. И все страны мира признают Эстонию в границах, установленных в Тартуском мирном договоре. Задача каждого государства отстаивать свою территориальную целостность - и России, и Эстонии, и любого другого государства. И в этом смысле Эстония должна, конечно, стоять за свои интересы.

Сейчас у нас есть реальная граница, которая называется контрольной линией. Но с точки зрения международного права, есть граница по Тартускому миру. Мы смогли восстановить свою независимость - 50 лет мы ждали этого. Мы не торопимся, можем подождать еще 50 лет или 100 лет или пока не окрепнут хорошие отношения России с Эстонией и будет уместно вернуть эти территории Эстонии.

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