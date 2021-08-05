Во Франции оппозиция не смогла помешать введению "ковид-паспортов" для ресторанов
Конституционный совет Франции одобрил ужесточение ограничений, направленных на противодействие коронавирусу SARS-CoV-2. В четверг, 5 августа, члены совета признали конституционными правила, принятые парламентом страны и вызвавшие волну недовольства и массовые протесты. Таким образом, расширение зоны применения "ковид-паспортов" и требование обязательной вакцинации медработников должны вступить в силу, как и планировалось, с 9 августа, пишет Deutsche Welle.