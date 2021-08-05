Во Франции оппозиция не смогла помешать введению "ковид-паспортов" для ресторанов

Блюстители конституции пришли к выводу, что "санитарный паспорт" представляет собой сбалансированный компромисс между гражданскими свободами в общественной сфере и охраной здоровья. Начиная с понедельника этот документ, содержащий информацию о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации от коронавируса или отрицательном тесте, необходим для входа в рестораны и кафе, поезда, самолеты, автобусы дальнего следования, медицинские учреждения, некоторые торговые центры, ярмарки и выставочные комплексы. С июля эти правила уже действуют для учреждений культуры и досуга.

Члены Конституционного совета, однако, подчеркнули, что новые правила посещения медучреждений не должны привести к тому, что люди, нуждающиеся в медицинской помощи, не смогут ее получить. Они также отклонили положение закона, которое позволило бы досрочно увольнять временных работников без "паспорта здоровья".

25 июля законопроект одобрил Сенат, на следующий день его поддержало Национальное собрание. Вынеся документ на рассмотрение высшего конституционного органа страны - Конституционного совета, оппозиция тщетно пыталась предотвратить его вступление в силу. Левые депутаты усматривают в новом пакете мер опасность для принципа равенства всех граждан, заявляя о том, что в более бедных слоях населения доля людей, прошедших вакцинацию меньше, чем в более богатых.