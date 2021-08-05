На лечение звезды балета Анатолия Архангельского собрано 150 000 евро

Как сообщил Эстонский союз балета, солист Эстонского национального балета, который был доставлен ​​на лечение в больницу Удине на севере Италии, получил щедрую поддержку. «По состоянию на 4 августа, для Анатолия Архангельсого переведено 152 274,17 евро», - подвел союз итоги недельной благотворительной акции.

«Отрадно видеть, насколько история Анатолия тронула многих и сколько людей захотели внести свой вклад. Благодаря добрым сердцам стольких людей мы получили огромную поддержку - как материальную, так и моральную, что не менее важно!» - Союза балета также поделился эмоциями жены Архангельского Марики Муйсте.

Экспериментальное лечение началось

Союз рассказал и о самочувствии солиста балета, находящегося в тяжелом состоянии. «У Анатолия диагностировали прионную болезнь. Его состояние постоянно ухудшалось, и его лечит доктор Джан Луиджи Джильи в Италии», - сообщил Союз балета. Последний спас пациента с аналогичным диагнозом с помощью экспериментального лечения.

Эстонские врачи не смогли поставить диагноз Анатолию Архангельскому. ФОТО: Kuvatõmmis ETV saatest

«Поскольку сейчас терять нечего, мы, конечно, попробуем этот вариант», - сказала супруга Анатолия Марика. По ее словам, сотрудники больницы Удине заботятся об Анатолии как о самом любимом ребенке, хотя течение болезни, к удивлению врачей, было неожиданно интенсивным.

Врачи подозревают, что COVID-19 активировал прионную болезнь, без которого она проявилась бы позже или не проявилась бы вовсе. Больничная касса оплачивает начатое экспериментальное лечение только до восьмого августа.

27 июля Союз балета обратился к общественности с просьбой поддержать медицинские расходы и расходы на проживание за границей Анатолия Архангельского. За неделю до этого было быстро собрано 170 000 евро в поддержку Тони с опухолью спинного мозга.