Полиция просит помощи: пропал 85-летний Иван
Полиция просит помощи в поисках 85-летнего Ивана, который покинул свой дом на улице Теэстузе в Таллинне вечером 5 августа и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 85-летнего Ивана, который покинул свой дом на улице Теэстузе в Таллинне вечером 5 августа и до сих пор не вернулся.
Поздно вечером 5 августа полиция получила сообщение, что Иван покинул свой дом, а поскольку у него есть проблемы с памятью, то без посторонней помощи он может попасть в беду.
Иван ростом около 170 см. Мужчина одет в куртку серого цвета и клетчатую коричневую рубашку, на ногах темно-серые спортивные штаны.
Полицейские патрули ищут мужчину, пока что было проверено несколько мест от Каламая до Копли, куда мужчину мог уехать на автобусе. В больницах его тоже нет. Поиски продолжаются.
Если кто-то видел Ивана, сообщите об этом по номеру 112.