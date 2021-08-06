Полиция просит помощи: пропал 85-летний Иван

Поздно вечером 5 августа полиция получила сообщение, что Иван покинул свой дом, а поскольку у него есть проблемы с памятью, то без посторонней помощи он может попасть в беду.

Иван ростом около 170 см. Мужчина одет в куртку серого цвета и клетчатую коричневую рубашку, на ногах темно-серые спортивные штаны.

Полицейские патрули ищут мужчину, пока что было проверено несколько мест от Каламая до Копли, куда мужчину мог уехать на автобусе. В больницах его тоже нет. Поиски продолжаются.