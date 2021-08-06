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  • Полиция просит помощи: пропал 85-летний Иван

Полиция просит помощи: пропал 85-летний Иван

Ivan ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках 85-летнего Ивана, который покинул свой дом на улице Теэстузе в Таллинне вечером 5 августа и до сих пор не вернулся.

Поздно вечером 5 августа полиция получила сообщение, что Иван покинул свой дом, а поскольку у него есть проблемы с памятью, то без посторонней помощи он может попасть в беду. 

Иван ростом около 170 см. Мужчина одет в куртку серого цвета и клетчатую коричневую рубашку, на ногах темно-серые спортивные штаны. 

Полицейские патрули ищут мужчину, пока что было проверено несколько мест от Каламая до Копли, куда мужчину мог уехать на автобусе. В больницах его тоже нет. Поиски продолжаются.

Если кто-то видел Ивана, сообщите об этом по номеру 112.

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