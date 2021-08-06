Пропавший в Таллинне 85-летний Иван нашелся

В пятницу в 21:15 в Центр тревоги поступил звонок от человека, по словам которого, в Минной гавани несколько часов находился пожилой мужчина, и когда звонивший заговорил с ним, ответы мужчины были довольно невразумительными. Оценив, что мужчине может потребоваться помощь, он немедленно сообщил об этом по номеру службы экстренной помощи. Прибывший на место полицейский патруль установил, что это был Иван, который ушел из дома 5 августа и исчез. Медики проверили состояние здоровья мужчины. Он не нуждался в стационарном лечении, поэтому его отвезли домой к его близким.