СМИ ообщили о «лагере для политзаключенных» под Минском

По информации телеканала, лагерь расположен в поселке Новоколосово Минской области в месте, где во времена СССР находился арсенал ракетных войск. Территория площадью 81 га обнесена тремя рядами заборов с колючей проволокой под напряжением, по периметру установлены «новые камеры видеонаблюдения», а на воротах висит табличка «Запретная граница. Проход запрещен». За забором находятся несколько зданий, в том числе одноэтажный барак со светоотражающими стеклами, следует из видео, снятом возле лагеря. По территории ходят люди в камуфляже.

Местные жители называют это место лагерем, говорится в статье. По их словам, территорию патрулируют военные. Одному из местных жителей они запретили собирать грибы возле лагеря. Источник CNN в западной разведке сообщил, что объект, «возможно», могут использовать в качестве лагеря для заключенных, однако прямых доказательств этому у спецслужбы нет.

По словам источников «Белсата», в Новоколосово находится бывший военный городок в/ч 25819 (25-й арсенал РВСН), «в советское время тщательно засекреченный». Они также утверждают, что в поселке все еще находится военная база.