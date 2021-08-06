Петиция "Ээсти 200" предлагает прекратить финансировать уголовно осужденные партии
Партия «Ээсти 200» инициировала петицию за остановку финансирования партий, которые были признаны виновными в уголовном порядке с действующим уголовным наказанием.
Партия «Ээсти 200» инициировала петицию за остановку финансирования партий, которые были признаны виновными в уголовном порядке с действующим уголовным наказанием.
Система финансирования партий, которая позволяет продолжать выплачивать пособие виновной в уголовном порядке партии, по оценке «Ээсти 200», непозволительна и с точки зрения простого гражданина странная.
По словам члена правления «Ээсти 200» Марека Рейнааса, это серьезно сказывается на правосознании людей. «Если рядовой гражданин подвергся уголовному наказанию и отбывает тюремное заключение, то он больше не может голосовать или баллотироваться на выборах в Рийгикогу, его трудоустройство на государственной службе ограничивается, также его лишают государственных наград. Однако осуждение в уголовном порядке партии не влечет за собой аналогичного общественного осуждения», - подчеркнул Рейнаас.
Простой подсчет показывает, что политические партии получают поддержку налогоплательщиков в размере 52 604 евро в год или 4384 евро в месяц на одного члена Рийгикогу, подчеркивает партия в своем пресс-релизе. Например, Центристская партия получает 112 975 евро денег налогоплательщиков в месяц.
Центристская партия уже дважды была обвинена в подозрительных денежных операциях, последнее наказание еще в силе. Расследование в отношении Porto Franco все еще продолжается. Ведущая фигура сейчас в очередном скандале, связанном с нецелевым использованием денег налогоплательщиков. По словам Марека Рейнааса, можно сказать, что результат выборов этой партией был достигнут нечестно, потому что партия оказалась виновной в принятии запрещенного пожертвования, в дополнение к которому государство еще и выплатило премию. «Чтобы восстановить доверие и справедливость, признанная виновной в уголовном порядке сторона должна лишаться государственных льгот», - подчеркнул Рейнаас.