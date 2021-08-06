Петиция "Ээсти 200" предлагает прекратить финансировать уголовно осужденные партии

Система финансирования партий, которая позволяет продолжать выплачивать пособие виновной в уголовном порядке партии, по оценке «Ээсти 200», непозволительна и с точки зрения простого гражданина странная.

По словам члена правления «Ээсти 200» Марека Рейнааса, это серьезно сказывается на правосознании людей. «Если рядовой гражданин подвергся уголовному наказанию и отбывает тюремное заключение, то он больше не может голосовать или баллотироваться на выборах в Рийгикогу, его трудоустройство на государственной службе ограничивается, также его лишают государственных наград. Однако осуждение в уголовном порядке партии не влечет за собой аналогичного общественного осуждения», - подчеркнул Рейнаас.

Простой подсчет показывает, что политические партии получают поддержку налогоплательщиков в размере 52 604 евро в год или 4384 евро в месяц на одного члена Рийгикогу, подчеркивает партия в своем пресс-релизе. Например, Центристская партия получает 112 975 евро денег налогоплательщиков в месяц.