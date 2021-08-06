В июне туристов в Эстонии было больше, чем в прошлом году

Выросла численность местных туристов и сократилось количество зарубежных гостей, размещенных гостей было значительно меньше, чем в докризисный период в 2019 году.

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июне коронавирус по-прежнему оказывал влияние на деятельность предприятий по размещению. «Если в сравнении с июнем прошлого года в предприятиях по размещению туристов останавливалось больше, то до уровня 2019 года количество туристов не дотягивает почти половину», – добавила Лаурмаа.