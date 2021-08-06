Эстонских дипломатов втягивают в гибридную войну

3 июля Россия открыла в антизападной информационно-гибридной войне новый фронт, задержав в Петербурге эстонского консула Марта Лятте и выслав его на родину. Как это принято в международной дипломатии, Эстония ответила на том же уровне – высылкой российского дипломата. Но 3 августа в Министерстве иностранных дел России послу Эстонии Маргусу Лайдре сообщили, что придется выслать из России еще одного эстонского дипломата. Причем оба раза российские чиновники предупредили не отвечать на их шаги, поскольку так ситуация может эскалировать.