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Эстонских дипломатов втягивают в гибридную войну

Консул Март Лятте в тисках агентов ФСБ. ФОТО: FSB

Министерство иностранных дел Эстонии должно решить, как ответить на уже вторую за месяц высылку эстонского дипломата из России, пишет Postimees.

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3 июля Россия открыла в антизападной информационно-гибридной войне новый фронт, задержав в Петербурге эстонского консула Марта Лятте и выслав его на родину. Как это принято в международной дипломатии, Эстония ответила на том же уровне – высылкой российского дипломата. Но 3 августа в Министерстве иностранных дел России послу Эстонии Маргусу Лайдре сообщили, что придется выслать из России еще одного эстонского дипломата. Причем оба раза российские чиновники предупредили не отвечать на их шаги, поскольку так ситуация может эскалировать.

Мария Захарова. ФОТО: Anton Novoderezhkin

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