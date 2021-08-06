Полиция Японии: в стране готовятся антироссийские протестные акции

"Представители полиции Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 9 августа в районе посольства России в Японии, торгпредства России в Японии, генконсульств России в Саппоро, Осаке и Ниигате серии антироссийских протестных акций", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.