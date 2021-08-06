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Полиция Японии: в стране готовятся антироссийские протестные акции

Российский флаг. Фото иллюстративное. ФОТО: SERGEI SUPINSKY

Полиция Японии проинформировала о готовящихся антироссийских протестных акциях, сообщили в дипмиссии РФ в пятницу.

"Представители полиции Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 9 августа в районе посольства России в Японии, торгпредства России в Японии, генконсульств России в Саппоро, Осаке и Ниигате серии антироссийских протестных акций", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Отмечается, что протесты приурочены к 76-летию вступления Советского Союза в войну с милитаристской Японией.

Дипломаты призвали находящихся в Японии россиян проявлять повышенную бдительность и осторожность в целях исключения возможных нежелательных инцидентов.

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