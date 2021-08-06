Центристы не поддержат Тармо Соомере на президентских выборах

«На сегодняшней встрече с руководителями парламентских партий мы обсудили итоги встреч политических групп с потенциальным кандидатом в президенты. Мы поняли, что президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере не получает достаточной поддержки для избрания следующего президента в Рийгикогу 30 августа. Мы также договорились продолжить совместную работу по выдвижению более подходящего кандидата. С этой целью мы встретимся снова в следующий понедельник вечером», - написал Ратас.