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Центристы не поддержат Тармо Соомере на президентских выборах

Юри Ратас. ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Сегодня в Facebook Юри Ратас сообщил об итогах встречи с Тармо Соомере. 

«На сегодняшней встрече с руководителями парламентских партий мы обсудили итоги встреч политических групп с потенциальным кандидатом в президенты. Мы поняли, что президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере не получает достаточной поддержки для избрания следующего президента в Рийгикогу 30 августа. Мы также договорились продолжить совместную работу по выдвижению более подходящего кандидата. С этой целью мы встретимся снова в следующий понедельник вечером», - написал Ратас.

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