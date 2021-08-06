Коронавирус выявлен у 241 жителя Эстонии, один человек скончался

Среди новых заразившихся 178 человек (73,9%) не прошли вакцинацию. У 12 заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а у 51 (21,2%) — завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 94 человек. Из них 68 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 35, в Вырумаа — 26, в Пярнумаа — 22, в Ляэне-Вирумаа — восемь, в Ярва- и Ида-Вирумаа — по семь, в Пыльвамаа — шесть, в Ляэне-, Валга- и Вильяндимаа — по пять, в Рапламаа — три, на Сааремаа — два и в Йыгевамаа — один новый случай. На Хийумаа заражений не выявлено. В случае 15 положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 185,2 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 5,2%.

За сутки в больницах было открыто девять историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 48 пациентов. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 66 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 34 человека (69,4%).

В течение дня были введены 5407 доз вакцины, всего было вакцинировано 657 902 человека и 574 814 человек завершили курс вакцинации. Охват совершеннолетних хотя бы одной дозой вакцины составляет 58,8%.

За сутки скончался один человек с коронавирусом - 81-летний невакцинированный мужчина.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).