В Латвии проходит шоу Baltic Drag King 2021
В риге настало время для королей всех трех балтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии - разделить общую сцену во время Baltic Pride, пишет RUSTVNET.
В риге настало время для королей всех трех балтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии - разделить общую сцену во время Baltic Pride, пишет RUSTVNET.
Коллектив латвийских Drag King стремится переосмыслить границы традиционной мужественности и создать безопасную среду с помощью drag-шоу, ознакомления с ним и общения.
Видео: Baltic Drag King 2021
Латвийская команда Drag King была создана на первом латвийском фестивале Drag King в декабре 2019 года в Риге. Фестиваль был посвящен искусству дрэг-кинга, которое является перформативным исследованием и воплощением мужественности.
Мероприятие прошло в онлайн-формате на английском языке.