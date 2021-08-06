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В Латвии проходит шоу Baltic Drag King 2021

В риге настало время для королей всех трех балтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии - разделить общую сцену во время Baltic Pride, пишет RUSTVNET.

Коллектив латвийских Drag King стремится переосмыслить границы традиционной мужественности и создать безопасную среду с помощью drag-шоу, ознакомления с ним и общения.

Видео: Baltic Drag King 2021

Латвийская команда Drag King была создана на первом латвийском фестивале Drag King в декабре 2019 года в Риге. Фестиваль был посвящен искусству дрэг-кинга, которое является перформативным исследованием и воплощением мужественности.

Мероприятие прошло в онлайн-формате на английском языке.

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