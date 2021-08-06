Зеленский: мир в Донбассе на 90% зависит от Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба мира на востоке Украины полностью зависит от президента России Владимира Путина и призвал его проявить в этом вопросе "политическую и человеческую волю".
Зеленский дал интервью на русском языке ведущему телеканала "Дом", созданного украинским правительством и призванного вещать на неподконтрольные Киеву территории, в том числе аннексированный Россией Крым.
Комментируя свои предвыборные обещания в течение года закончить войну на востоке страны, Зеленский сказал: "Вы же обещали через год закончить войну… Конечно, конечно. Я очень этого хочу. Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит".
"Я сегодня считаю - я абсолютно этого не скрываю - и президент Российской Федерации знает мое мнение - я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации нашей территории - зависит от одного человека, - сказал Зеленский, при этом не называя фамилии Путина. - И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями - вот если бы да кабы… Нет никаких если бы да кабы!".
Зеленский при этом сказал, что Россия - это одна из сторон конфликта на Донбассе, хотя и не хочет этого признавать. Российские власти неоднократно утверждали, что Киев должен вести прямые переговоры со руководителями непризнанных "ДНР" и "ЛНР", а Москва в противостоянии не участвует.
Во время интервью телеканалу "Дом" Зеленский также заявил, что жители Донбасса, которые считают себя российскими гражданами, должны переезжать в Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила его в том, что он сеет раздор.
За последнее время Владимир Зеленский уже не первый раз вступает в заочный спор с президентом России. Летом Путин ответил длинной исторической статьей на высказывание украинского лидера о том, что русские и украинцы - не один народ. В свою очередь Зеленский так отреагировал на заявления Путина об обратном.