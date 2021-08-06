Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в зону конфликта на Донбассе. ФОТО: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба мира на востоке Украины полностью зависит от президента России Владимира Путина и призвал его проявить в этом вопросе "политическую и человеческую волю".

Зеленский дал интервью на русском языке ведущему телеканала "Дом", созданного украинским правительством и призванного вещать на неподконтрольные Киеву территории, в том числе аннексированный Россией Крым.

Комментируя свои предвыборные обещания в течение года закончить войну на востоке страны, Зеленский сказал: "Вы же обещали через год закончить войну… Конечно, конечно. Я очень этого хочу. Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит".

"Я сегодня считаю - я абсолютно этого не скрываю - и президент Российской Федерации знает мое мнение - я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации нашей территории - зависит от одного человека, - сказал Зеленский, при этом не называя фамилии Путина. - И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями - вот если бы да кабы… Нет никаких если бы да кабы!".

Зеленский при этом сказал, что Россия - это одна из сторон конфликта на Донбассе, хотя и не хочет этого признавать. Российские власти неоднократно утверждали, что Киев должен вести прямые переговоры со руководителями непризнанных "ДНР" и "ЛНР", а Москва в противостоянии не участвует.

Во время интервью телеканалу "Дом" Зеленский также заявил, что жители Донбасса, которые считают себя российскими гражданами, должны переезжать в Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила его в том, что он сеет раздор.