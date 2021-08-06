Доставщику еды без разрешения на работу придется покинуть Эстонию

В среду вечером при проверке в Таллинне автомобиля Toyota Yaris с эстонскими регистрационными знаками, который вела гражданка Бразилии 1993 года, в автомашине была обнаружена продуктовая сумка курьерской фирмы. Телефон женщины, которая вела автомашину, показал, что последний заказ она доставила за 10 минут до этого, сообщила в пятницу пресс-служба Пыхьяской префектуры.