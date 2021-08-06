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  • Доставщику еды без разрешения на работу придется покинуть Эстонию

Доставщику еды без разрешения на работу придется покинуть Эстонию

Фото иллюстративное. ФОТО: Tairo Lutter (Postimees)

Полиция сделала предписание покинуть Эстонию бразильянке, которая работала в Таллинне курьером по доставке еды, не имея разрешения на работу.

В среду вечером при проверке в Таллинне автомобиля Toyota Yaris с эстонскими регистрационными знаками, который вела гражданка Бразилии 1993 года, в автомашине была обнаружена продуктовая сумка курьерской фирмы. Телефон женщины, которая вела автомашину, показал, что последний заказ она доставила за 10 минут до этого, сообщила в пятницу пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Краткосрочной личной регистрации на работу в Департаменте полиции и погранохраны женщина не имела. Виза женщины была признана недействительной, а ее время нахождения в Эстонии без визы укорочено.

Женщине сделали предписание покинуть Эстонию в течение 15 дней, ей на три месяца запрещен въезд в Эстонию.

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