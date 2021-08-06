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Пожилые люди распечатывают свидетельство о вакцинации, чтобы ходить на танцы и концерты

Юхан Юргенсон. ФОТО: Jüri Looring

84-летний Юхан Юргенсон, который вчера днем пришел в Центральную библиотеку Пярну, чтобы распечатать свидетельство о вакцинации, сказал: «Нам не избежать этого». Юргенсон знает, что после новых ограничений, которые вступят в силу 9 августа, ему не разрешат танцевать на мероприятиях без доказательств о пройденной вакцинации. Перед тем, как распечатать сертификат, он должен был сперва обратиться в офис Департамента полиции и погранохраны, чтобы получить действительные ПИН-коды для удостоверения личности, пишет Pärnu Postimees

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До вакцинации Юргенсон переболел коронавирусом, поэтому в январе провел девять дней в Пярнуской больнице. По его мнению, он отделался сравнительно легко, респиратор не понадобился, но в палате видел других пациентов под респиратором.

Малле пришла распечатывать сертификат потому, что ее ждет первая лекция Университета для старшего поколения. «Это нужно теперь везде», - сказала она.

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