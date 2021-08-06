Юрген Лиги: против Тармо Соомере сыграли два обстоятельства
Для академика Тармо Соомере, которого коалиция не поддержала в качестве кандидата в президенты, стало фатальным отсутствие политического опыта, сказал член Партии реформ Юрген Лиги.
Для академика Тармо Соомере, которого коалиция не поддержала в качестве кандидата в президенты, стало фатальным отсутствие политического опыта, сказал член Партии реформ Юрген Лиги.
По его мнению, против Соомере сыграли два обстоятельства. «Во-первых, сами в президенты не идут, то есть не говорят в прессе, что согласны стать главой государства. Это отпугивает. Прежде следует изучить потенциальную поддержку, не говоря уже о самокритике. Один академик, кстати, уже совершил такую ошибку, когда приехал из-за границы с заявлением о баллотировании, но не смог найти своих избирателей», - написал Лиги в социальных сетях.
По словам Лиги, это указывает на вторую проблему — отсутствие политического опыта. «Этот опыт необходим для понимания происходящего в государстве и политике и для ответа на различные вопросы. С этими вопросами не было ничего обнадеживающего и данные различным аудиториям ответы, по крайней мере, в СМИ не были приняты, что опять является доказательством неопытности», - отметил Лиги.
«Эти вопросы касаются внутренней и внешней политики, а также несчетного количества политических дебатов, которые уже были проведены. А ожидалось, что президент сможет блистать и сделать так, чтобы страна блистала для других. Но в случае Соомере не могло быть каких-то серьезных неудач и у него было желание учиться. Это и стало причиной, почему я не только был готов поддержать его, но и убеждал своих коллег быть готовыми к тому же», - объяснил Лиги. По его оценке, хронической болезнью президентских выборов является то, что всякий раз пытаются пропихнуть своего любимого кандидата, хотя нужен компромисс. «Это часто неувлекательно, но соответствует специфике профессии», - добавил Лиги.
Представители парламентских партий встретились сегодня утром в Рийгикогу, после председатель Центристской партии Юри Ратас написал на своей странице в Facebook, что его партия кандидатуру Тармо Соомере на пост президента не поддержит.
«На сегодняшней встрече с руководителями парламентских партий мы обсудили итоги встреч политических групп с потенциальным кандидатом в президенты. Мы поняли, что президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере не получает достаточной поддержки для избрания следующего президента в Рийгикогу 30 августа. Мы также договорились продолжить совместную работу по выдвижению более подходящего кандидата. С этой целью мы встретимся снова в следующий понедельник вечером», - написал Ратас.