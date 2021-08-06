Юрген Лиги: против Тармо Соомере сыграли два обстоятельства

По его мнению, против Соомере сыграли два обстоятельства. «Во-первых, сами в президенты не идут, то есть не говорят в прессе, что согласны стать главой государства. Это отпугивает. Прежде следует изучить потенциальную поддержку, не говоря уже о самокритике. Один академик, кстати, уже совершил такую ошибку, когда приехал из-за границы с заявлением о баллотировании, но не смог найти своих избирателей», - написал Лиги в социальных сетях.

По словам Лиги, это указывает на вторую проблему — отсутствие политического опыта. «Этот опыт необходим для понимания происходящего в государстве и политике и для ответа на различные вопросы. С этими вопросами не было ничего обнадеживающего и данные различным аудиториям ответы, по крайней мере, в СМИ не были приняты, что опять является доказательством неопытности», - отметил Лиги.

«Эти вопросы касаются внутренней и внешней политики, а также несчетного количества политических дебатов, которые уже были проведены. А ожидалось, что президент сможет блистать и сделать так, чтобы страна блистала для других. Но в случае Соомере не могло быть каких-то серьезных неудач и у него было желание учиться. Это и стало причиной, почему я не только был готов поддержать его, но и убеждал своих коллег быть готовыми к тому же», - объяснил Лиги. По его оценке, хронической болезнью президентских выборов является то, что всякий раз пытаются пропихнуть своего любимого кандидата, хотя нужен компромисс. «Это часто неувлекательно, но соответствует специфике профессии», - добавил Лиги.