Картина дня: Соомере не станет президентом, вспышки в детских лагерях и эстонские дипломаты

Тармо Соомере не станет кандидатом в президенты

Представители парламентских партий встретились сегодня утром в Рийгикогу, после председатель Центристской партии Юри Ратас написал на своей странице в Facebook, что его партия кандидатуру Тармо Соомере на пост президента не поддержит. Читать далее...

В детских летних лагерях зафиксированы вспышки заражения коронавирусом

По всей Эстонии в этом году проводится огромное количество детских лагерей. Более полутысячи из них профинансированы государством, чтобы поддержать педагогов и детей, переживших не самые простые два учебных года. Дети отдыхают, общаются и… заражаются. Читать далее...

Эстонских дипломатов втягивают в гибридную войну

Министерство иностранных дел Эстонии должно решить, как ответить на уже вторую за месяц высылку эстонского дипломата из России. Читать далее...

У инвестора с тремя маленькими детьми уходит на еду 300 евро в месяц

Лийзи Кирх, работающая координатором по финансовой грамотности в Министерстве финансов, делится с другими премудростями обращения с деньгами. Благодаря разумному использованию денег она может позволить себе не ходить на работу, когда не хочет: семья с тремя детьми живет за счет процентов и дивидендов, полученных от инвестиций. Читать далее...

Восстановлению независимости 30 лет. Сохранится ли Эстония на века?

Юбилей восстановления независимости - прекрасный повод оценить успешноcть развития страны. Еще важнее понять степень защищенности эстонского суверенитета и уровень внутренней стабильности общества. Читать далее...

Школы откроются как для получивших вакцину, так и для непривитых детей

До начала учебного года осталось меньше месяца. Вчера ассоциации учителей обратились к школьникам и родителям с сообщением о том, что вакцинация против коронавируса необходима для успешного обучения. Читать далее...

В Тюри посреди ночи маленьких детей разлучили с матерью: начата служебная проверка

В прошлую среду община Тюри была потрясена инцидентом, когда посреди ночи у матери забрали двух маленьких детей, из-за чего вчера четыре партии сделали совместное заявление, призвав обратить внимание на некомпетентное поведение волостной управы. Читать далее...

Шойгу: в Таллинне есть центр, который готовит специалистов к информационным атакам

В Риге, Таллинне и Варшаве созданы центры пропаганды, в которых проходят подготовку, в том числе граждане России, для ведения подрывной информационной деятельности в России, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия «Красмаш», которое выпускает ракеты «Сармат». Читать далее...

Петиция "Ээсти 200" предлагает прекратить финансировать уголовно осужденные партии

Партия «Ээсти 200» инициировала петицию за остановку финансирования партий, которые были признаны виновными в уголовном порядке с действующим уголовным наказанием. Читать далее...

Пожилые люди распечатывают свидетельство о вакцинации, чтобы ходить на танцы и концерты

84-летний Юхан Юргенсон, который вчера днем пришел в Центральную библиотеку Пярну, чтобы распечатать свидетельство о вакцинации, сказал: «Нам не избежать этого». Юргенсон знает, что после новых ограничений, которые вступят в силу 9 августа, ему не разрешат танцевать на мероприятиях без доказательств о пройденной вакцинации. Перед тем, как распечатать сертификат, он должен был сперва обратиться в офис Департамента полиции и погранохраны, чтобы получить действительные ПИН-коды для удостоверения личности. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 241 жителя Эстонии, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3581 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 241, то есть 6,3% от общего количества тестов. Читать далее...

CNN: разведка США получила данные о вирусах в лаборатории Уханя