Картина дня: Соомере не станет президентом, вспышки в детских лагерях и эстонские дипломаты
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 августа.
Представители парламентских партий встретились сегодня утром в Рийгикогу, после председатель Центристской партии Юри Ратас написал на своей странице в Facebook, что его партия кандидатуру Тармо Соомере на пост президента не поддержит. Читать далее...
По всей Эстонии в этом году проводится огромное количество детских лагерей. Более полутысячи из них профинансированы государством, чтобы поддержать педагогов и детей, переживших не самые простые два учебных года. Дети отдыхают, общаются и… заражаются. Читать далее...
Министерство иностранных дел Эстонии должно решить, как ответить на уже вторую за месяц высылку эстонского дипломата из России. Читать далее...
Лийзи Кирх, работающая координатором по финансовой грамотности в Министерстве финансов, делится с другими премудростями обращения с деньгами. Благодаря разумному использованию денег она может позволить себе не ходить на работу, когда не хочет: семья с тремя детьми живет за счет процентов и дивидендов, полученных от инвестиций. Читать далее...
Юбилей восстановления независимости - прекрасный повод оценить успешноcть развития страны. Еще важнее понять степень защищенности эстонского суверенитета и уровень внутренней стабильности общества. Читать далее...
До начала учебного года осталось меньше месяца. Вчера ассоциации учителей обратились к школьникам и родителям с сообщением о том, что вакцинация против коронавируса необходима для успешного обучения. Читать далее...
В прошлую среду община Тюри была потрясена инцидентом, когда посреди ночи у матери забрали двух маленьких детей, из-за чего вчера четыре партии сделали совместное заявление, призвав обратить внимание на некомпетентное поведение волостной управы. Читать далее...
В Риге, Таллинне и Варшаве созданы центры пропаганды, в которых проходят подготовку, в том числе граждане России, для ведения подрывной информационной деятельности в России, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия «Красмаш», которое выпускает ракеты «Сармат». Читать далее...
Партия «Ээсти 200» инициировала петицию за остановку финансирования партий, которые были признаны виновными в уголовном порядке с действующим уголовным наказанием. Читать далее...
84-летний Юхан Юргенсон, который вчера днем пришел в Центральную библиотеку Пярну, чтобы распечатать свидетельство о вакцинации, сказал: «Нам не избежать этого». Юргенсон знает, что после новых ограничений, которые вступят в силу 9 августа, ему не разрешат танцевать на мероприятиях без доказательств о пройденной вакцинации. Перед тем, как распечатать сертификат, он должен был сперва обратиться в офис Департамента полиции и погранохраны, чтобы получить действительные ПИН-коды для удостоверения личности. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3581 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 241, то есть 6,3% от общего количества тестов. Читать далее...
Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии, и сейчас анализируют полученную информацию, сообщает CNN со ссылкой на «многочисленные» осведомленные источники. Читать далее...