Картина дня: Соомере не станет президентом, вспышки в детских лагерях и накал страстей в лагере для беженцев

Тармо Соомере не станет кандидатом в президенты

Представители парламентских партий встретились сегодня утром в Рийгикогу, после председатель Центристской партии Юри Ратас написал на своей странице в Facebook, что его партия кандидатуру Тармо Соомере на пост президента не поддержит. Читать далее...

Застреливший человека полицейский не прошел курсов по использованию электрошокера

1 августа полицейский открыл огонь на поражение напавшего на него человека, который умер на месте происшествия от полученных ранений. Насколько известно, в оснащение полиции входит электро-шоковое оружие, но Департамент полиции и погранохраны объяснил, что этого вида вооружения у него мало, а для его использования полицейский должен был пройти обучение. Читать далее...

РЕПОРТАЖ RUS.POSTIMEES 〉 "Здесь не жизнь, а г**но, даже к животным относятся лучше": в лагере беженцев в Литве кипят страсти

"My name is Happiness", - представляется чернокожий молодой человек, которого от меня отделяет решетчатый забор. В данный момент сложно представить более не подходящее к ситуации имя, ведь Happiness по-английски означает "счастье". Читать далее...

В детских летних лагерях зафиксированы вспышки заражения коронавирусом

По всей Эстонии в этом году проводится огромное количество детских лагерей. Более полутысячи из них профинансированы государством, чтобы поддержать педагогов и детей, переживших не самые простые два учебных года. Дети отдыхают, общаются и… заражаются. Читать далее...

Эстонских дипломатов втягивают в гибридную войну

Министерство иностранных дел Эстонии должно решить, как ответить на уже вторую за месяц высылку эстонского дипломата из России. Читать далее...

Газета: Репс подозревают по десятку преступных эпизодов

Государственная прокуратура готова завершить досудебное следствие по делу бывшего министра, нынешнего члена парламента, центристки Майлис Репс, которая подозревается по десятку преступных эпизодов. Читать далее...

У инвестора с тремя маленькими детьми уходит на еду 300 евро в месяц

Лийзи Кирх, работающая координатором по финансовой грамотности в Министерстве финансов, делится с другими премудростями обращения с деньгами. Благодаря разумному использованию денег она может позволить себе не ходить на работу, когда не хочет: семья с тремя детьми живет за счет процентов и дивидендов, полученных от инвестиций. Читать далее...

Восстановлению независимости 30 лет. Сохранится ли Эстония на века?

Юбилей восстановления независимости - прекрасный повод оценить успешноcть развития страны. Еще важнее понять степень защищенности эстонского суверенитета и уровень внутренней стабильности общества. Читать далее...

Школы откроются как для получивших вакцину, так и для непривитых детей

До начала учебного года осталось меньше месяца. Вчера ассоциации учителей обратились к школьникам и родителям с сообщением о том, что вакцинация против коронавируса необходима для успешного обучения. Читать далее...

В Тюри посреди ночи маленьких детей разлучили с матерью: начата служебная проверка