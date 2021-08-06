Картина дня: Соомере не станет президентом, вспышки в детских лагерях и накал страстей в лагере для беженцев
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 августа.
Представители парламентских партий встретились сегодня утром в Рийгикогу, после председатель Центристской партии Юри Ратас написал на своей странице в Facebook, что его партия кандидатуру Тармо Соомере на пост президента не поддержит. Читать далее...
1 августа полицейский открыл огонь на поражение напавшего на него человека, который умер на месте происшествия от полученных ранений. Насколько известно, в оснащение полиции входит электро-шоковое оружие, но Департамент полиции и погранохраны объяснил, что этого вида вооружения у него мало, а для его использования полицейский должен был пройти обучение. Читать далее...
"My name is Happiness", - представляется чернокожий молодой человек, которого от меня отделяет решетчатый забор. В данный момент сложно представить более не подходящее к ситуации имя, ведь Happiness по-английски означает "счастье". Читать далее...
По всей Эстонии в этом году проводится огромное количество детских лагерей. Более полутысячи из них профинансированы государством, чтобы поддержать педагогов и детей, переживших не самые простые два учебных года. Дети отдыхают, общаются и… заражаются. Читать далее...
Министерство иностранных дел Эстонии должно решить, как ответить на уже вторую за месяц высылку эстонского дипломата из России. Читать далее...
Государственная прокуратура готова завершить досудебное следствие по делу бывшего министра, нынешнего члена парламента, центристки Майлис Репс, которая подозревается по десятку преступных эпизодов. Читать далее...
Лийзи Кирх, работающая координатором по финансовой грамотности в Министерстве финансов, делится с другими премудростями обращения с деньгами. Благодаря разумному использованию денег она может позволить себе не ходить на работу, когда не хочет: семья с тремя детьми живет за счет процентов и дивидендов, полученных от инвестиций. Читать далее...
Юбилей восстановления независимости - прекрасный повод оценить успешноcть развития страны. Еще важнее понять степень защищенности эстонского суверенитета и уровень внутренней стабильности общества. Читать далее...
До начала учебного года осталось меньше месяца. Вчера ассоциации учителей обратились к школьникам и родителям с сообщением о том, что вакцинация против коронавируса необходима для успешного обучения. Читать далее...
В прошлую среду община Тюри была потрясена инцидентом, когда посреди ночи у матери забрали двух маленьких детей, из-за чего вчера четыре партии сделали совместное заявление, призвав обратить внимание на некомпетентное поведение волостной управы. Читать далее...
В Риге, Таллинне и Варшаве созданы центры пропаганды, в которых проходят подготовку, в том числе граждане России, для ведения подрывной информационной деятельности в России, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия «Красмаш», которое выпускает ракеты «Сармат». Читать далее...
Партия «Ээсти 200» инициировала петицию за остановку финансирования партий, которые были признаны виновными в уголовном порядке с действующим уголовным наказанием. Читать далее...
84-летний Юхан Юргенсон, который вчера днем пришел в Центральную библиотеку Пярну, чтобы распечатать свидетельство о вакцинации, сказал: «Нам не избежать этого». Юргенсон знает, что после новых ограничений, которые вступят в силу 9 августа, ему не разрешат танцевать на мероприятиях без доказательств о пройденной вакцинации. Перед тем, как распечатать сертификат, он должен был сперва обратиться в офис Департамента полиции и погранохраны, чтобы получить действительные ПИН-коды для удостоверения личности. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3581 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 241, то есть 6,3% от общего количества тестов. Читать далее...
Пярнуский уездный суд в порядке согласительного производства признал виновным 26-летнего Мартена Окса, который обвинялся в вождении без водительских прав, групповом обороте большого количества наркотиков и физическом насилии. Читать далее...
Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии, и сейчас анализируют полученную информацию, сообщает CNN со ссылкой на «многочисленные» осведомленные источники. Читать далее...