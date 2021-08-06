Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?

Андский вариант коронавируса. Или просто лямбда-вариант. Впервые заражение им было зафиксировано в Перу в августе 2020 года, но об этой мутации по-прежнему известно сравнительно мало. Тем большую ценность приобретает недавнее исследование ученых из Японии. Одно из главных открытий, сделанных группой исследователей, состоит в том, что им удалось обнаружить три новые опасные мутации, которые содержит в себе спайковый белок варианта лямбда.

Одна из них обеспечивает этому варианту коронавируса большую по сравнению с другими резистентность к антителам и, как следствие, менее эффективную его нейтрализацию. Иными словами, лямбда-вариант способен лучше уходить от иммунного ответа, поэтому даже вакцинированные и выздоровевшие люди защищены от него в гораздо меньшей степени.

Две другие мутации повышают контагиозность лямбда-варианта, что делает его намного заразнее прочих штаммов. Результаты исследования японских ученых опубликованы в виде препринта и еще не прошли научное независимое рецензирование.

Стремительное распространение лямбда-варианта

Однако полученные результаты уже сейчас помогают понять, почему лямбда-вариант стремительно распространяется по Южной Америке. В настоящее время около 90 процентов жителей Перу, инфицированных коронавирусом, заражены именно им. В Чили на него приходится каждое третье новое инфицирование. Лямбда-вариант успел добраться и до Европы: отдельные случаи заражения им наблюдались в Испании, Италии, Великобритании и Германии. На сегодняшний день он обнаружен примерно в 30 странах.

Пока что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует лямбда-вариант как "представляющий интерес" или "вариант под наблюдением". В эту группу входят мутации коронавируса, которые приводят к увеличению случаев заболевания, встречаются в нескольких странах и за которыми необходимо пристально следить.

Однако, по мнению японской исследовательской группы, лямбда-вариант отвечает всем критериям, чтобы внести его в список "вызывающих беспокойство". Авторы призывают ВОЗ изменить классификацию лямбда-варианта, аргументируя это тем, что он соответствует всем требованиям для этого: обладает повышенной контагиозностью и устойчивостью к антителам - как и обнаруженный в Индии дельта-вариант, который ВОЗ классифицирует как "вызывающий беспокойство".

Вытеснит ли лямбда-вариант дельта-мутацию?

Является ли лямбда-вариант более опасным, чем дельта, который в настоящее время быстро распространяется в Европе, и удастся ли ему стать доминирующим, вытеснив вариант дельта, пока не ясно - для этого необходимо его дальнейшее изучение. Однако один из авторов исследования, Кей Сато из Токийского университета, предупреждает, что к потенциальной опасности, исходящей от C.37, следует относиться серьезно. Лямбда-вариант может представлять "потенциальную угрозу для человеческого общества", цитирует ученого информационное агентство Reuters.

Насколько быстро этот вариант может распространиться и стать доминирующим, можно увидеть на примере Перу. "В декабре у нас было всего 200 случаев заражения лямбда-вариантом, к концу марта это была уже половина всех проб в Лиме, а сейчас им заражены более 80 процентов инфицированных людей по всей стране", - говорит микробиолог Пабло Цукаяма в интервью радиостанции Deutschlandfunk. В течение нескольких месяцев он изучал этот вариант. Проведя исследование генома вируса, Цукаяма и его команда из Университета Кайетано Эредиа в Лиме выяснили, что лямбда-варианту "за очень короткое время удалось стать доминирующим в Перу".

При этом он быстро вытеснил все другие мутации, которые в настоящее время все еще классифицируются ВОЗ как более опасные, и даже превалировал над P.1 - гамма-вариантом, который был впервые обнаружен в соседней Бразилии.

Дельта-вариант, лямбда-вариант… Какой станет следующим?

Пабло Цукаяма убежден, что лямбда будет не последним вариантом коронавируса, поразившим Латинскую Америку и весь мир. "Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы в Латинской Америке появятся новые варианты. Они не обязательно будут более опасными, но, определенно, более заразными", - предупреждает ученый.