В Литве разрешили делать вторую прививку от коронавируса другой вакциной

Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы, заявив, что иммунизация двумя различными вакцинами дает более сильный иммунитет к COVID-19.

Кроме того, другую вакцину рекомендуется выбирать для второй прививки в том случае, если у человека была острая реакция на первую прививку.

Рекомендованный промежуток времени между двумя прививками в случае разных вакцин - 56-84 дня.