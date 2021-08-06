В Литве разрешили делать вторую прививку от коронавируса другой вакциной
В Литве разрешили выбирать для второй прививки от коронавируса другую вакцину, пишет ERR.
В Литве разрешили выбирать для второй прививки от коронавируса другую вакцину, пишет ERR.
Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы, заявив, что иммунизация двумя различными вакцинами дает более сильный иммунитет к COVID-19.
Кроме того, другую вакцину рекомендуется выбирать для второй прививки в том случае, если у человека была острая реакция на первую прививку.
Рекомендованный промежуток времени между двумя прививками в случае разных вакцин - 56-84 дня.
Утвержденные на данный момент алгоритмы разрешают смешивать вакцины Pfizer и AstraZeneca в любой последовательности.