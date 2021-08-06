В порту Таллинна мужчина спрыгнул с пассажирского судна в воду
Сегодня вечером в Таллиннском порту прошла спасательная операция, так как мужчина прыгнул в воду с борта пассажирского судна.
Сегодня вечером в Таллиннском порту прошла спасательная операция, так как мужчина прыгнул в воду с борта пассажирского судна.
Около 18 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллиннском порту человек прыгнул в воду с парома Baltic Queen. Находившиеся поблизости люди немедленно бросили ему спасательный круг, а с борта судна была спущена спасательная шлюпка, чтобы помочь человеку в воде.
Через десять минут агрессивно настроенного потерпевшего доставили в спасательную шлюпку, а оттуда на судно.
Врачи осмотрели мужчину и решили отвезти его в больницу для дополнительного медицинского обследования.