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  • В порту Таллинна мужчина спрыгнул с пассажирского судна в воду
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В порту Таллинна мужчина спрыгнул с пассажирского судна в воду

Ahvenamaale väljuv laev Tallink Baltic Queen, 19.06.2020 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня вечером в Таллиннском порту прошла спасательная операция, так как мужчина прыгнул в воду с борта пассажирского судна.

Около 18 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллиннском порту человек прыгнул в воду с парома Baltic Queen. Находившиеся поблизости люди немедленно бросили ему спасательный круг, а с борта судна была спущена спасательная шлюпка, чтобы помочь человеку в воде.

Через десять минут агрессивно настроенного потерпевшего доставили в спасательную шлюпку, а оттуда на судно.

Врачи осмотрели мужчину и решили отвезти его в больницу для дополнительного медицинского обследования.

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