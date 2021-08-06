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  • В пятницу на Чудском озере утонул 64-летний мужчина

В пятницу на Чудском озере утонул 64-летний мужчина

Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В пятницу вечером у северного побережья Чудского озера в районе Раннапунгерья утонул 64-летний мужчина, отправившийся купаться.

Об этом BNS сообщила пресс-служба спасательного департамента, по данным которой о происшествии спасателей известила в 17.21 женщина. Она сказала, что полчаса назад ее муж отправился купаться и пропал. После получаса поисков спасатели обнаружили утонувшего мужчину в ста метрах от берега.

В этом году в водоемах и реках в Эстонии утонул 41 человек, из них четверо — в Ида-Вирумаа. Спасатели обратили внимание, что купаться в сильный ветер опасно и перед тем как входить в воду, следует объективно оценить свои навыки плавания и состояние здоровья.

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