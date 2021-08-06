Эксперты о нелегальной миграции: в Эстонии литовский сценарий не повторится
Эстонская полиция готовится к быстрому реагированию на случай, если миграционный кризис, разразившийся в Литве, начнет расширяться и дойдет до нас, пишет Rus.ERR.
Эстонская полиция готовится к быстрому реагированию на случай, если миграционный кризис, разразившийся в Литве, начнет расширяться и дойдет до нас, пишет Rus.ERR.
Особенно тщательно полиция будет проверять морские порты. "Мы должны быть готовы к тому, что откроются новые каналы миграции", - сказал руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар.
"Второй аспект - это мониторинг организованной преступности, какие у нее планы. Потому что преступники всегда смотрят, где найти легкую возможность заработать денег", - пояснил Утсар.
Специалисты в области безопасности, между тем, считают, что нашу страну кризис все-таки обойдёт стороной. Эксперт Международного центра оборонных исследований Томас Ермалавичюс убежден, что данный миграционный кризис искусственно создан белорусской стороной.