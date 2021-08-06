Эксперты о нелегальной миграции: в Эстонии литовский сценарий не повторится

Особенно тщательно полиция будет проверять морские порты. "Мы должны быть готовы к тому, что откроются новые каналы миграции", - сказал руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар.

"Второй аспект - это мониторинг организованной преступности, какие у нее планы. Потому что преступники всегда смотрят, где найти легкую возможность заработать денег", - пояснил Утсар.