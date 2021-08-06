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  • Эксперты о нелегальной миграции: в Эстонии литовский сценарий не повторится

Эксперты о нелегальной миграции: в Эстонии литовский сценарий не повторится

A migrant stands by the fence at the newly built refugee camp in the Rudninkai military training ground, some 38km (23,6 miles) south from Vilnius, Lithuania, Wednesday, Aug. 4, 2021. The Red Cross warned Wednesday that Lithuania's decision to turn away immigrants attempting to cross in from neighboring Belarus does not comply with international law. Lithuania, a member of the European Union, has faced a surge of mostly Iraqi migrants in the past few months. Some 4,090 migrants, most of them from Iraq, have crossed this year from Belarus into Lithuania. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

Эстонская полиция готовится к быстрому реагированию на случай, если миграционный кризис, разразившийся в Литве, начнет расширяться и дойдет до нас, пишет Rus.ERR.

Особенно тщательно полиция будет проверять морские порты. "Мы должны быть готовы к тому, что откроются новые каналы миграции", - сказал руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар.

"Второй аспект - это мониторинг организованной преступности, какие у нее планы. Потому что преступники всегда смотрят, где найти легкую возможность заработать денег", - пояснил Утсар.

Специалисты в области безопасности, между тем, считают, что нашу страну кризис все-таки обойдёт стороной. Эксперт Международного центра оборонных исследований Томас Ермалавичюс убежден, что данный миграционный кризис искусственно создан белорусской стороной.

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