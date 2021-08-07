В Таллинне пьяный водитель врезался в здание: пострадали два человека
В пятницу, 6 августа, поздно вечером в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
В пятницу, 6 августа, поздно вечером в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
По сообщению полиции, в пятницу около 21.00 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на улице Марати в столичном районе Пыхья-Таллинн. Автомобиль Volkswagen Bora, которым управлял 33-летний нетрезвый мужчина, врезался в стену пивоваренного завода Põhjala.
Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя и пассажира, состояние которого оценивается как тяжелое.