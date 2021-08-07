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  • В Таллинне пьяный водитель врезался в здание: пострадали два человека
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В Таллинне пьяный водитель врезался в здание: пострадали два человека

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В пятницу, 6 августа, поздно вечером в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По сообщению полиции, в пятницу около 21.00 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на улице Марати в столичном районе Пыхья-Таллинн. Автомобиль Volkswagen Bora, которым управлял 33-летний нетрезвый мужчина, врезался в стену пивоваренного завода Põhjala.

Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя и пассажира, состояние которого оценивается как тяжелое.

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