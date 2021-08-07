Это прелестное поместье не зря называют Кадриоргским дворцом в миниатюре!

Эту мызу в стиле барокко, расположенную на участке земли площадью 4,55 историки называют Кадриоргским дворцом в миниатюре. Мыза Охту находится недалеко от Кейла в Харьюмаа, в красивом уединенном месте.

Мыза Охту. ФОТО: City24

Barokkstiilile omaselt on kogu Ohtu mõisasüda kavandatud sümmeetrilisena – keskmeks on kõrge pool-kelpkatusega peamaja, selle ees ovaalse ringteega väljak, mida raamivad külgedelt ait ja tall-tõllakuur. Как характерно для стиля барокко, все на мызе Охту спроектировано симметрично: в центре главный дом с высокой крышей, перед ним площадь с овальным кольцом дорожек, а по бокам - амбар и конюшня.

Мыза Охту. ФОТО: City24

Первые сведения о мызе Охту относятся к первой половине XVII века. Первыми владельцами поместья была семья Кремер. В 1760-х годах усадьбу приобрел Кристоф Генрих фон Курселль, который и начал строить солидный усадебный комплекс.

Мыза Охту. ФОТО: City24

Комплекс усадьбы состоит из главного дома, каретного сарая, амбара и конюшни. Надворные постройки реставрируются начиная с 1997 года, а проектная документация датируется 2003 годом. Для полной реставрации ансамбля мызы Охту существуют особые архитектурные и исторические условия.

Мыза Охту. ФОТО: City24