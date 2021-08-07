Что им опять не нравится? Обычная квартира взбудоражила интернет
Британский рынок недвижимости не устает делать сюрпризы: недавно появившееся объявление о сдаче внаем однокомнатной квартиры возмутило ищущих жилье, пишет Kodustiil.
Британский рынок недвижимости не устает делать сюрпризы: недавно появившееся объявление о сдаче внаем однокомнатной квартиры возмутило ищущих жилье, пишет Kodustiil.
В лондонском районе Колиндейл сдается внаем однокомнатная квартира-студия без одной очень важной детали. А именно, эта квартира с ежемесячной оплатой в 750 фунтов (878 евро) не имеет входной двери! В квартиру на первом этаже можно попасть через крошечное окно, пишет Scottish Sun.
По мнению остроумных интернет-комментаторов, квартира похожа на тюремную камеру. Считается, что использование окна в качестве двери незаконно, поэтому разрешение на строительство такого объекта выдавать не следует.
Внимательные пользователи интернета в качестве еще одного недостатка квартиры отмечают отсутствие пожарной безопасности. Критикуют и ванную комнату, которая, по мнению прочитавших объявление, больше похожа на старый шкаф.
А вам как кажется? Нет ли в Таллинне чего-то подобного?
One-bed London studio flat is £750 a month - but you can only access it by climbing through a window https://t.co/RXbwmrtIDs— The Sun (@TheSun) August 3, 2021