В Эстонии прибавилось 246 зараженных

Среди новых заразившихся 72,4% не прошли вакцинацию. У 9,3% заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а 18,3% — завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 98 человек. Из них 74 новых случая приходятся на Таллинн.

По состоянию на утро 7 августа в больницах с COVID-19 находится 53 пациента (днем ранее было 48), из них 88,7% - невакцинированные. Средний возраст госпитализированных - 64 года.

За минувшие сутки новых летальных исходов не зафиксировали. Всего с начала пандемии в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции скончались 1277 человек.

В Тартумаа добавилось 35 новых случаев инфицирования, в Пярнумаа - 22, в Ида-Вирумаа - 13, в Вырумаа - 12, на Сааремаа - 11. В Валгамаа - 8, в Йыгевамаа и Пылвамаа по 7 новых случаев, в Ляэне-Вирумаа и раплама по шесть новых зараженных. В Ярвама зафиксировано 4, а в Вильяндимаа 3 новых случая заражения. Единственный уезд, где не было выявлено новых случаев заражения - Хийумаа. В восьми случаях в регистре народонаселения не было данных о месте жительства.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 662 865 человек, из которых у 577 782 иммунизация завершена.

За последние сутки было введено 6755 доз вакцины.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 194,6 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 5,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).