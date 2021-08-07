Эльмар Вахер: выстрел должен нейтрализовать человека, а не убить его

Генеральный директор Департамента полиции Эльмар Вахер тоже стрелял в людей. Даже дважды. Правда, он не хочет об этом говорить, это тяжело вспоминать. Однако Вахер подтверждает, что все, в кого ему приходилось стрелять на предыдущей полицейской работе, живы и (по крайней мере, на сегодняшний день) здоровы. Но иногда бывает иначе. Вечером 1 августа, вскоре после захода солнца, полицейский застрелил 28-летнего мужчину, который вел себя агрессивно, в деревне Хаэска Ляэнемаа. Отец троих детей скончался на месте происшествия, пишет Postimees.