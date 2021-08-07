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  • Эльмар Вахер: выстрел должен нейтрализовать человека, а не убить его

Эльмар Вахер: выстрел должен нейтрализовать человека, а не убить его

Эльмар Вахер. ФОТО: Madis Veltman

Генеральный директор Департамента полиции Эльмар Вахер тоже стрелял в людей. Даже дважды. Правда, он не хочет об этом говорить, это тяжело вспоминать. Однако Вахер подтверждает, что все, в кого ему приходилось стрелять на предыдущей полицейской работе, живы и (по крайней мере, на сегодняшний день) здоровы. Но иногда бывает иначе. Вечером 1 августа, вскоре после захода солнца, полицейский застрелил 28-летнего мужчину, который вел себя агрессивно, в деревне Хаэска Ляэнемаа. Отец троих детей скончался на месте происшествия, пишет Postimees

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«Глубокие соболезнования близким, которые потеряли любимого человека, потому что каждая смерть, особенно смерть молодого, является большой трагедией», - говорит Вахер, но добавляет, что это также сложно пережить и для полицейского, лишившего человека жизни. «Вначале полицейский может почувствовать себя героем, но затем возникает грусть, горе и депрессия. Мы знаем такие ситуации».

Как вы узнали, что полицейский застрелил человека в Ляэнемаа?

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