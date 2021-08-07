Сб, 7.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Ученые выявили новую смертельную опасность перенесенного коронавируса

Иллюстративное фото. ФОТО: Yuri Kozitsky

Ученые из шведского Университета Умео выявили, что в первые две недели после COVID-19 значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта, пишет Reuters.

О новой смертельной опасности перенесенной коронавирусной инфекции сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

В крупном исследовании приняли участие 86 742 пациента с COVID-19 и 348 481 здоровый человек из контрольной группы. При этом каждому случаю заболевания коронавирусом противопоставлялась группа из четырех человек, соответствующих по возрасту, полу и стране проживания.

Специалисты сравнили частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года. Из анализа были исключены лица, которые уже перенесли инфаркт и инсульт (известно, что риск повторного инфаркта и инсульта у таких людей увеличивается).

Оказалось, что COVID-19 увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы. Таким образом, острые сердечно-сосудистые осложнения представляют собой важное клиническое проявление COVID-19 и подчеркивают важность вакцинации в качестве меры профилактики.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back