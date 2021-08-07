Фото ⟩ На склоне Тынисмяги продается уникальная недвижимость

Недвижимость находится на склоне Тынисмяги, перепад высот в пределах участка составляет почти 7,2 метра. Жилой дом и подсобное строение площадью 35,7 м2 охраняются как памятники архитектуры. Тоом-Кунинга - улица тихая и солидная, по соседству расположены посольства и парк Туви.

Дом на склоне Тынисмяги. ФОТО: KV.EE

Дом площадью 231,5 м2 расположен на участке площадью 847 м2. Дом сохранился в первозданном виде, построен в 1882 году, реконструирован несколько раз - в 1888, 1932, отремонтирован в 2012 году. За исторический дом со своим садом и несколькими террасами собственник хочет получить 1,2 миллиона евро.

Дом на склоне Тынисмяги. ФОТО: KV.EE

Само здание и большая часть деталей интерьера прекрасно сохранились. Половина дома и большая часть подпорных стен и террас реконструированы по согласованному проекту. Некоторые помещения и фрагменты интерьера еще нуждаются в ремонте.

Дом на склоне Тынисмяги. ФОТО: KV.EE